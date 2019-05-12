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Новости

16:05

Петербургские политики выступили в поддержку Максима Резника

фото ЗакС политика Петербургские политики выступили в поддержку Максима Резника

Множественные попытки дискредитировать в интернете депутата петербургского парламента Максима Резника, вызвавшие у него проблемы со здоровьем, не оставили равнодушными петербургских коллег., которые в социальных сетях выразили свою солидарность с депутатом. Чаще всего реплики были преисполнены эмоций, как, например, пост главы петербургских справедливороссов Марины Шишкиной.

"Коллеги-журналисты, глядя на то, как в Петербурге развиваются события с Maxim Reznik, хочется задать вопрос – ЧТО С НАМИ СТАЛО?!", - написала она в Facebook.

Лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, намеревающийся стать губернатором города, настроен решительно.

"Друзья, собираю список продажных СМИ, которые распространяют фейки в связи с разгоном мирного шествия 1 мая, а также организовали травлю депутата ЗакСа Максима Резника. Вмешательство в личную жизни, слежка, провокации и распространение лжи со стороны ряда СМИ подрывают доверие к медиа в целом", - написал он на своей странице с просьбой скидывать ему все подобные ссылки и названия ресурсов, публикующих "желтую" информацию про Резника.

В поддержку демократа высказались также петербургское "Яблоко" и председатель петекрбургского отделения Партии роста Павел Швец.

Накануне жена депутата рассказала "МБХ Медиа", что Резник пережил сердечный приступ после всяческого рода "тролльских" атак на него как в интернете, так и в реальной жизни. До того, как депутату стало плохо, он обещал со всеми, кого считает клеветниками, разобраться в судебном порядке.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:54   Тролль Жополиз  
Ух ты! Ну сказали! Прям 37 год - списки он собирает! Ух ты - шило! И че - в интернете все открыто - все видео как он курит марихуану. Собрал? Завтра я общий сайт открою. Шоб навечно! Шишкина - это такая красивая женщина, на шишку в чепчике похожая? Сердечный приступ, говоришь? Потрясающе? Приступ, который лечил врач нарколог? Я влюблен в Шишкину. Если такая женщина обожает резника, я спокоен за его вкус. Резник вообще интеллигент, вот на концерты юрского ходил, это ж какая сила искусства. Вера в искусство, что фотка с юрским затмит скандал с наркотой. Позорище! Собирай, собирай! Давай! Только анализы пусть сдаст, а не чистится. Холуй! Поздно спохватились, видать все на праздниках были. Ну Шишкина. Ну Бордо!

17:39    
сам ВЛАДИМИР БЕЛОЗЕРСКИХ выразил  МАКСУ искренние соболезнования

16:52    
Христос терпел и нам велел... Назвался груздем, полезай в кузов... Критикуешь власть, будь готов страдать за свои убеждения и действия...

16:20    
Русофоба Резника надо депортировать на родину предков-Израиль! И пусть там выё....

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