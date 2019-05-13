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9:25

Социологи выяснили, в каких регионах России имеется наибольший запрос на смену губернаторов

фото ЗакС политика Социологи выяснили, в каких регионах России имеется наибольший запрос на смену губернаторов

Проведенные в марте по заказу Кремля закрытые социологические изыскания выявили регионы, в которых население наиболее не удовлетворено своим губернатором, передает РБК, ссылаясь на приближенные к администрации президента источники.

В перечне таких руководителей оказались Алексей Орлов (экс-"начальник" республики Калмыкия), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).

Помимо прочего, один из самых низких рейтингов оказался у отправленных в марте в отставку глав республики Алтай, Оренбургской области и Челябинской области.

В свою очередь у Сергея Собянина (Москва), Алексея Дюмина (Тульская область), Александра Цыбульского (Ненецкий автономный округ), Александра Моора (Тюменская область), Сергея Фургала (Хабаровский край) Рамзана Кадырова (Чечня) уровень доверия среди электората наивысший.

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