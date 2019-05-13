Депутаты ЗакСа предлагают упростить правила использования герба Петербурга

Петербургские парламентарии, входящие в фракцию "Единая Россия" в Заксобрании, - Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин - предлагают упростить правила использования официальных символов города - флага, герба и гимна.

На данный момент право пользоваться городской символикой законодательно закреплено лишь за институтами госвласти и чиновниками. Вместе с тем, позволяется украшать флагом с гербом города улицы к праздникам, наносить его на фасады вокзалов либо печатать на оттисках наградных документов.

Единороссы полагают, что право использовать городскую символику должно быть у каждого гражданина, если только он не собирается вводить окружающих в заблуждение или проявлять к гербу неуважение, за которое предусмотрена штрафная санкция: для физлиц - от 500 до 2 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 до 10 тысяч рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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