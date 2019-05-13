Опознаны тела всех граждан, погибших при пожаре в самолете "Аэрофлота" SSJ 100

Специалисты опознали тела всех погибших при катастрофе самолета "Аэрофлота" в Шереметьево, уведомляет РИА "Новости".

Родственникам жерт выплачены материальные компенсации.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт авиакомпании Sukhoi Superjet SJ 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. После жесткой посадки самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб, в том числе двое детей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Следственном комитете выдвинули предварительные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия.