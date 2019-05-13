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10:56

Инвесторы представят горожанам проекты по реконструкции Конюшенного ведомства

фото ЗакС политика Инвесторы представят горожанам проекты по реконструкции Конюшенного ведомства

Смольный организует выставку проектов инвесторов по реконструкции территории Конюшенного ведомства, передает "Фонтанка". Экспозиция будет доступна всем горожанам, однако до сих пор не понятно, каким образом будет осуществляться выбор наиболее подходящего для города варианта.

"Поскольку у нас больше двух заявителей, есть потенциальные интересанты, мы в ближайшее время сделаем выставку концепций. Каждый заявитель может выставить свои макеты, визуализацию, чтобы все могли обсудить. Наверное, запустим в мае, чтобы все пришли и посмотрели. Комитет по культуре тоже хочет сделать свою концепцию", - уточнил план мероприятий вице-губернатор Эдуард Батанов

По информации "Фонтанки", потенциальным инвестором реставрации Конюшенного ведомства стало аффилированное с бизнесменом Евгением Пригожиным ООО "Магазин Купцов Елисеевых".

Конюшенное ведомство перешло городскому Музею истории в октябре 2016 года. Перед этим Смольный под давлением градозащитников расторг контракт с девелоперской компанией "Плаза Лотос Груп" Михаила Зингаревича, которая намеревалась переделать историческое сооружение под элитный апарт-отель.

В здании до сих пор не проведены противоаварийные и первоочередные работы. Затраты на проектирование проекта "реновации" оцениваются в 2 миллиарда рублей. По плану, в бывших исторических конюшнях могут открыть галереи, концертную площадку, кафе и обустроить во дворе открытый амфитеатр. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:55    
Уменя Ботанов не вызывает доверия.

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