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12:03

Дмитрия Гудкова снова оштрафовали за нарушение правил проведения митинга

фото ЗакС политика Дмитрия Гудкова снова оштрафовали за нарушение правил проведения митинга

Коломенский суд Москвы снова признал Дмитрия Гудкова виновным в организации несанкционированного митинга, сообщил он сам у себя в Telegram-канале. Политику присудили штраф в размере 15 тысяч рублей. 

В случае, если на него будет заведено ещё одно дело по аналогичной административной статье (ст 20.2 КоАП), следующее уже будет уголовным.

Первый штраф политик получил за участие в народном сходе против свалок в подмосковном селе Непейно, где жители протестовали против организации ещё одного мусорного полигона, куда бы свозили столичные отходы. Гудков с отцом посетили мероприятие с намерением провести видеофиксацию схода. Полицейские же сочли их организаторами данной несанкционированной акции.

На сей раз штраф был присужден Гудкову за якобы организацию митинга: по мнению правоохранителей, люди пришедшие поддержать политика во время первого суда, собрались на несанкционированное мероприятие.

"Суд проигнорировал показания свидетелей - хотя кто в этом сомневался? Суд проигнорировал даже протокол предыдущего суда, где написано, что с 10 до 13 я был в его здании, а значит, не мог организовывать митинг снаружи. Мусорная мафия четко показала, что пойдет на все, лишь бы отравить нас", - поделился Гудков, добавив, что всенепременно обжалует нынешний приговор.

"Мусорные протесты" в Подмосковье стали одной из главных общественно-политических тем 2018 года. Начались они в марте с города Волоколамска: тогда существенный процент жителей вышел на улицу, протестуя против свалки "Ядрово". Позже к акциям против мусорных свалок присоединились жители соседних Серпухова, Коломны, Клина и других городов.

На данный момент к протестам присоединились и жители Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона для ввоза столичных отходов.

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