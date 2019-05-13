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12:26

Анастасия Шевченко собралась баллотироваться в гордуму Ростова-на-Дону

фото ЗакС политика Анастасия Шевченко собралась баллотироваться в гордуму Ростова-на-Дону

Пребывающая под домашним арестом член совета российской общественной организации "Открытая Россия" Анастасия Шевченко решила попробовать баллотироваться в городскую думу Ростова-на-Дону, поделилась с "МБХ Медиа" председатель организации Анастасия Буракова.

"Шевченко пойдет самовыдвиженцем по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14 в гордуму Ростова, поддержку ей окажет "Открытая Россия", а также Партия перемен. Предвыборная кампания будет строиться на решении местных проблем, мы не будем зацикливаться на незаконном преследовании Анастасии", - сообщила детали Буракова.

Бесспорно, продолжила общественница, нахождение Шевченко под арестом накладывает серьезные ограничения на ведение предвыборной кампании, однако публичная дискуссия с избирателями может вестись и через доверенных лиц и адвокатов.

Напомним, дело активистки экс-движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов. Попав под домашний арест, заканчивающийся не ранее 20 марта, женщина лишалась тяжело болеющей дочери.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения

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