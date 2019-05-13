В Казани вооруженный пистолетом школьник взял в заложники свой класс

Утром 13 мая в службу "112" поступил звонок от родителей учащейся 10 класса гимназии №7 Казани, которые сообщили, что одноклассник их дочери, вооруженный пистолетом и ножом, захватил и удерживает в заложниках весь свой класс, поделились со Znak.com в МВД по республике Татарстан.

На место сразу выехала полиция, экипаж ППС, а также следственно-оперативная группа.

"В 11:40 подросток 2001 года рождения был задержан, никто не пострадал. Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал", - сообщили представители правоохранительных органов, уточнив, что после задержания подростка отправили на допрос в МВД.