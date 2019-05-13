Депутат Капитанов подрался с Дациком

Лидер петербургского отделения ЛДПР, депутат городского Законодательного собрания Олег Капитанов провел спарринг с бойцом ММА Вячеславом «Рыжим Тарзаном» Дациком, передает пресс-служба партии.

Дацик провел тренировку для членов ЛДПР, во время которой вышел на бой с Капитановым. Судя по опубликованным фотографиям, дрались в боксерских перчатках.

Капитанов пообещал и дальше налаживать сотрудничество с бойцом, назвав его «ярким спортсменом», которому «небезразлична судьба Петербурга».

Напомним, в феврале 2019 года городской суд Петербурга прекратил уголовное преследование Дацика, освободив спортсмена из СИЗО, в котором тот провел почти три года. Его арестовали после того, как он несколько раз врывался в публичные дома и силой выгонял из них на улицу секс-работниц. Ранее Дацик был фигурантом уголовного дела о серии нападений на магазины сотовой связи.

Спортивную известность он получил в 1999 году, когда победил нокаутом белоруса Андрея Орловского, будущего чемпиона UFC. Позже Дацик уверял, что не планировал участвовать в том поединке, но организаторы попросили его подменить другого бойца. Впоследствии Дацик отметился эксцентричным поведением на ринге и за его пределами. Он сблизился с радикальными националистами и провозгласил себя «сыном Сварога».

После выхода на свободу Дацик заявил, что Российская Федерация – не государство, а торговая марка, зарегистрированная за границей. Вскоре он объявил об открытии собственного «Штаба по борьбе за чистоту в политике».

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