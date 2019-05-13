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Новости

13:06

Шишлов выступит в ЗакСе с докладом по разгону мирного первомайского шествия

фото ЗакС политика Шишлов выступит в ЗакСе с докладом по разгону мирного первомайского шествия

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов собирается впервые с момента создания в городе независимого института госправозащиты реализовать свое право на выступление в ЗакСе с докладом о массовом нарушении конституционных свобод граждан на Первомае, извещает пресс-служба омбудсмена.

Шишлов первым заявил о необходимости проведения независимого расследования событий, произошедших во время мирного шествия.

Помимо прочего, жестокий разгон демонстрантов на Первомае изучит специально созданная по данному поводу комиссия Правозащитного совета Петербурга.

Ранее с требованием оценить действия правоохранителей на Первомае обратились в Следком представители демоппозиции и другие задержанные манифестанты.

На Лиговском и Невском проспектах 1 мая задержали 69 человек - чаще всего, с использованием грубой силы. Активистке Наталье Бариновой, например, сломали плечо.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:03    
Отечество в опасности! Все на борьбу с прозападными экстремистами-подрывниками государственного строя России!

16:36    
16-01
Дурилка, ты даже не догадываешься, где сидит пятая и прочие колонны твоих хозяев, на кого ты в действительности работаешь и кто дёргает всех этих хозяев за нитки. А полицаи - это инструмент-инвентарь вроде туалетной бумаги - можно мягко тереть, а можно и до крови, как рука сделает, а ей как голова прикажет, так тебя и разотрут. Такщо не рыпайся, не агитируй за кого не знаешь.  Никому нельзя быковать и беспределить, тем более полицаям. По понятиям надо разбираться, а то можно на большой кипешь нарваться.

16:01    
Законы-бумажки, сегодня он такой, завтра-другой, а действовать ради сохранения стабильности в государстве надо крайне жёстко, не церемонясь с прозападными подрывными элементами!

15:20    
Когда государство (какое бы оно не было) нарушает свои собственные законы, то оно постепенно прекращает своё существование, перерождаясь в большую банду беспредельщиков (даже не в мафию, у той тоже есть свои законы).

14:41    
Государство тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться! От внешних и внутренних врагов, к которым с полным правом относится прозападная "пятая колонна" России!

13:50    
Для 13.44.
Это не Вас  Беглов назвал "активнутыми и противными". Тут можно и согласится...

13:44    
Огромное спасибо полиции за разгон прозападных мразей-русофобов, этих американских подстилок!!! Действовать только надо жёстче!

13:20    
Шишлов всё правильно делает. Нужно детально разобраться: кто, что и кому приказывал?

Страница 1-ая (всего: 1)
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