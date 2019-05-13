Шишлов выступит в ЗакСе с докладом по разгону мирного первомайского шествия

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов собирается впервые с момента создания в городе независимого института госправозащиты реализовать свое право на выступление в ЗакСе с докладом о массовом нарушении конституционных свобод граждан на Первомае, извещает пресс-служба омбудсмена.

Шишлов первым заявил о необходимости проведения независимого расследования событий, произошедших во время мирного шествия.

Помимо прочего, жестокий разгон демонстрантов на Первомае изучит специально созданная по данному поводу комиссия Правозащитного совета Петербурга.

Ранее с требованием оценить действия правоохранителей на Первомае обратились в Следком представители демоппозиции и другие задержанные манифестанты.

На Лиговском и Невском проспектах 1 мая задержали 69 человек - чаще всего, с использованием грубой силы. Активистке Наталье Бариновой, например, сломали плечо.

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