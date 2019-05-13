Петербургские энергетики решили наконец завершить отопительный сезон

Начиная с сегодняшнего дня, 13 мая, за две недели до начала лета в Петербурге наконец завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Решение о полной остановке подачи тепла в дома было принято в связи с установившейся в городе на Неве стабильно теплой погодой. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, главным условием завершения отопительного сезона должна стать установившаяся на отметке выше 10 градусов по Цельсию температура наружного воздуха сроком более трех суток.

На режим периодического отапливания теплоснабжающие предприятия Петербурга перешли 26 апреля. Тем не менее, многие горожане жаловались, что в теплые дни в их квартирах было чрезмерно жарко из-за горячих батарей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.