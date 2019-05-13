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Новости

13:40

Петербургские энергетики решили наконец завершить отопительный сезон

фото ЗакС политика Петербургские энергетики решили наконец завершить отопительный сезон

Начиная с сегодняшнего дня, 13 мая, за две недели до начала лета в Петербурге наконец завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Решение о полной остановке подачи тепла в дома было принято в связи с установившейся в городе на Неве стабильно теплой погодой. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, главным условием завершения отопительного сезона должна стать установившаяся на отметке выше 10 градусов по Цельсию температура наружного воздуха сроком более трех суток.

На режим периодического отапливания теплоснабжающие предприятия Петербурга перешли 26 апреля. Тем не менее, многие горожане жаловались, что в теплые дни в их квартирах было чрезмерно жарко из-за горячих батарей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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15:31    
Недавно путинское "вставание с колен" получило ещё одно подтверждение - сгорел в атмосфере последний российский метеоспутник. С этого времени у энергетиков прогнозы погоды определяются по народным приметам.  А главная примета для них - текущие нестыковки в собственных доходах и расходах, которые они покрывают из карманов жителей, за счёт перетопа.

14:08    
Уже который день батареи греются как в 20-ти градусный мороз!!!
Нам такая "медвежья" услуга за наши же деньги нужна? Похоже, надо наказать ЖКХ, задержав оплату за май!!!

13:55    
Более 30 лет прошло постсоветского периода. А энергетики по-прежнему не могут освоить технологию подачи тепла в соответствии с погодными условиями. Дикость какая-то, первобытный строй.
Но зарплату и премии эти "дикари" получают исправно и не  малую.

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