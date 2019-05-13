Аккредитованных журналистов могут не пустить в ЗакС на выступление Беглова Для прохода в Мариинский дворец на отчет врио губернатора Петербурга Александра Беглова перед Законодательным собранием от журналистов потребуют дополнительную аккредитацию, сообщает пресс-служба ЗакСа. «Для прохода представителей средств массовой информации в здание Мариинского дворца 15.05.2019 необходима дополнительная аккредитация. Вход по аккредитационным картам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга осуществляться не будет», - говорится в сообщении. Для заполнения формы дополнительной аккредитации журналистам предоставили 26 часов, до вечера 14 мая. Напомним, на пленарном заседании 15 мая Беглов выступит перед депутатами с ежегодным отчетом о проделанной работе и ответит на вопросы представителей фракций.



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