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Новости

14:47

Топилин заявил, что выплата пенсий жителям ДНР не станет проблемой для бюджета

фото ЗакС политика Топилин заявил, что выплата пенсий жителям ДНР не станет проблемой для бюджета

Глава Министерства труда Максим Топилин обозначил необходимое условие для получения пенсии жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые пожелают стать в ближайшее время гражданами России.

"Человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс", - цитирует заявление министра РИА "Новости".

Вместе с тем Топилин подчеркнул, что выдача российских паспортов гражданам Донбасса не станет обременительной нагрузкой для госбюджета. Владимир Путин сообщил, что на эти цели потребуется не менее 100 млрд рублей.

"Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Это совершенно некритично для Пенсионного фонда", - подытожил министр.

Ранее украинское правительство объявило вне закона и не признало российские паспорта, которые Кремль начал выдавать жителям сепаратистских регионов юго-востока Украины.

Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Вскоре в Белгородской и Ростовской областях открылись первые специализированные пункты. 

На новый указ главы государства в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что российский паспорт служит олицетворением поражения человека в борьбе за свои права, и предупредил Путина, что с Украиной не следует говорить на языке "давления и угроз".

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15:09    
Да и в огромных очередях в ЛДНР на получение российских паспортов пенсионеров пока почти нет, а только молодёжь...

15:02    
В ЛДНР проживает примерно 850 тысяч пенсионеров из 3,8 миллионов населения, половина из которых получает украинскую мизерную пенсию, а половина народных республик...Чтобы получать российскую пенсию надо не только получить российское гражданство, но и зарегистрироваться(прописаться) на территории РФ, что для большей части пенсионеров сделать будет крайне трудно, а потому и российскую пенсию получить сможет абсолютное меньшинство...Но шанс даётся абсолютно всем!

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