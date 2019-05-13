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Новости

15:20

Шишкина: Травля Резника - не петербургский стиль и почерк

фото ЗакС политика Шишкина: Травля Резника - не петербургский стиль и почерк

Рассуждая о развернувшейся вокруг фигуры петербургского депутата Максима Резника травле, лидер городских справедливороссов Марина Шишкина обратила внимание на то, что город переживает нечто качественно для себя новое и что методы политической борьбы деградируют прямо на наших глазах.

"Это не петербургская история, не петербургский почерк. Я не знаю прописки этих людей, откуда они родом и где зарегистрированы. Это то, что называется "буллинг", из сферы школьных практик", - подчеркнула она, пообещав поднять этот вопрос на пленуме Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Бывший декан журфака СПбГУ призвала всех журналистов оставаться преданными профессии и до последнего сопротивляться соблазну публиковать и смаковать то, что, по ее мнению, еще хуже во всех отношениях, чем обыкновенная "желтая пресса".

Мы в первый раз столкнулись с такой ситуацией. У нас были выборы разного уровня, но вот такой организованной информационной истории мы еще не видели - современных технологий, когда тебя снимают на балконе, в магазине... Это плохо, отвратительно, так делать нельзя, я за то, чтобы в политике, пусть самой жесткой, использовались человеческие методы. 

Развивая мысль, Шишкина заметила, что Резник и те, кто его дискредитирует, находятся в заведомо неравном положении и разных "весовых категориях", поскольку депутат лишен возможности кого-то снимать скрытой камерой и следить за кем-то по всему миру. Главный петербургский справедливоросс считает, что политическая борьба в первую очередь должна проводиться на равных, даже если она грязная.

Напомним, что Резника в течение последних нескольких недель преследуют разного рода гражданские и имиджевые неприятности. Его частную жизнь постоянно снимают скрытой камерой, что быстро распространяется по разного рода СМИ, его лично встречают в аэропорту недружественные активисты с насмешливыми плакатами и, наконец, его задерживают на митингах, волоча по асфальту. Все вместе, по словам его жены, довело депутата до сердечного приступа. Со всеми, кто на него клевещет, он намерен разобраться в суде.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:43    
Наверное совсем курить бросит, после приступа, пора уже себя поберечь. Тогда провокаторам про траву снимать будет нечего. А раз заказали по крупному доставать, значит на больное наступает и вскрывает гнойники.

16:11    
А Собчак - Невзоров?..

15:56    
Любые средства прекрасны в борьбе с врагами России-марионетками США! Прозападникам нельзя давать поднять головы, как позволили в конце 80-х, и СССР не стало! Мочить, мочить и мочить без перерыва!

15:42   Не дурак  
Да вы что - фантазируете? Снять телефоном - какие спецсредства? вы уже просто несете не пургу, а какую то фуйню. Спецсредства. Ой, блин, ну обоср... - чего трусишь? Борец с режимом кровавым. Порядочный наркоман. А что? Наверное и так бывает.

15:38   Школьный тролль  
Ездить по миру не надо, достаточно слов самого дяди Резника, что он бежит в Прагу. А уж посещать магазинУ с марихуаной, а потом укуриваться на скамейке - это человек вообще без ума. Поэтому вывод школьный - Резник абсолютный дурак, как и его мерзкая жена. Сердечный приступ, говорите. Ну-ну. Врут, живя на деньги ходор. Беглов - как, говорите. Могить быть. Но Резник наркоман обнаглевший, за которого тихо поскуливают друзья. Т.е. быть НАРКОМАНОМ ЭТО ПОЧЕТНО! ЭТО НЕ МЕШАЕТ СЛУГЕ НАРОДНА? БРАВО ШИШКИНА! БРАВО, КРАСАВИЦА. РЕЗНИК -НАРКОМАН. И НИКТО ЕГО НЕ ТРАВИТ. т.е. депутат может быть наркоманом и точка. Демократия.

15:38    
Съёмка скрытой камерой говорит о том, что к этим незаконным акциям причастны правоохранительные органы или спецслужбы. Никто другой не решился бы использовать запрещённые к свободному употреблению спецсредства и демонстрировать результаты публично.

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