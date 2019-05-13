Экоактивисты добились ликвидации двух свалок в Красногвардейском районе

Активисты из экологической общественной организации "Зеленый фронт" своим обращением в природоохранную прокуратуру побудили ее к тому, чтобы подать иск в Красногвардейский районный суд. Суть проблемы состоит в том, что на Анисимовской дороге и Шафировском проспекте расположены незаконные растаявшие массивные свалки, полные отходов производства.

"Как было нами выявлено, оба участка использовались для складирования снега в зимний период. Массово сваленные вместе с мусором снежные массы растаяли, но территория до сих пор сильно загрязнена", - описал проблему руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Ответственность за свалки несет районная администрация, которую обязали в течение 290 суток с момента вступления в силу судебного решения устранить завалы мусора.

Фотография: "Зеленый фронт"

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