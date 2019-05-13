Лимонов улетел во Францию - митинговать вместе с "желтыми жилетами"

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, в течение нескольких месяцев пристально следящий за социально-политическими протестами "желтых жилетов" в Париже и регулярно комментирующий их в "Живом журнале", отправился поучаствовать в уличных акциях лично.

В двухминутном видеоролике, опубликованном писателем, видно, как энергичные французы, в основном среднего возраста, поют духоподъемные песни и скандируют в мегафон различные кричалки. Тем временем спокойно и приветливо смотрит в камеру полиция. Лимонов ходит по улицам и свободно разговаривает по-французски, после чего в общем строю отправляется с "желтыми жилетами" в шествие. По словам политика, он, живший в 1980-е годы в Париже, в этом городе не был 25 лет.

Движение "желтых жилетов" начало свои выступления почти ровно полгода назад - 13 ноября 2018 года. Их акции обычно собирают несколько десятков тысяч человек. Время от времени случаются стычки с полицейскими, с которыми манифестанты ведут себя не всегда церемонно. В ответ порой применяется слезоточивый газ. Первоначально протестовавшие против повышения цен на бензин и добившиеся своего, постепенно "жилеты" стали расширять требования: вместе с социальными возникли и политические, такие, как отставка действующего президента Эмманюэля Макрона. По данным на середину февраля, осуждены за различные правонарушения в ходе протестов почти 2 тысячи их участников.