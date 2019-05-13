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13 мая, 17:35

Ганапольский: В России нормальный приговор суда подозрительнее ненормального

фото ЗакС политика Ганапольский: В России нормальный приговор суда подозрительнее ненормального

Комментируя реальные сроки заключения, полученные по решению суда футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, политический обозреватель Матвей Ганапольский поймал себя на парадоксальной, но очень показательной, с его точки зрения, мысли: с одной стороны, сроки выглядят адекватными, но в целом такое неожиданное торжество справедливости и ему, и остальным кажется чем-то странным для российских реалий.

"Я задаю вопрос не «почему к ним не сделали какой-то паленый вердикт?», а «почему к ним одним проявили принципиальность?». Как такое случилось? Некому было позвонить? Некому было занести деньги? Некому было, так сказать, похадайствовать? Удивительно, понимаете", - уточнил свою позицию публицист в эфире "Эха Москвы".

По словам Ганапольского, на сегодняшний день "нормальный" приговор у него вызывает больше сомнений и подозрений, чем приговор "паленый".

Кокорин получил 18, а Мамаев - 17 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Они осуждены за то, что в ходе прошлогоднего загула покалечили нескольких людей, среди которых оказался влиятельный правительственный чиновник Денис Пак. От общества дебоширов изолировали в октябре, почти сразу после просочившихся в интернет видеозаписей с драками.

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13 мая, 18:49   Игорь  
У нас - нормальный прокурор!
Прошел огонь и воду!
И отсидел, как честный вор,
И нравится народу!

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