Минсельхоз предложил ограничить ввоз импортного продовольствия

Министерство сельского хозяйства подготовило законодательный акт, ужесточающий правила провоза на территорию России продовольственных продуктов из-за рубежа.

Документ наделяет Россельхознадзор правом по своему усмотрению изымать и уничтожать продукцию, приобретенную гражданами на территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и продукцию, не имеющую ветеринарного сертификата.

Что касается покупок в странах с ветеринарной точки зрения "благополучных", то российские граждане, являющиеся частными лицами, согласно законопроекту, вправе провозить купленные в таких странах продукты животного происхождения весом до 5 кг.

Ранее с похожей идеей выступили несколько российских производителей мясной продукции. Наиболее запоминающимся стало выступление директора компании "Мираторг", который назвал всех тех, кого не устраивает недоступность хамона, "балаболами".

В свою очередь, в магазинах хамон недоступен в результате российского продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года по отношению к западным странам, которые поддержали антироссийские санкции в связи с силовым присоединением Россией Крыма.