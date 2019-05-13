На акции у стен здания ФСБ Лев Пономарев столкнулся с провокатором из SERB

Правозащитник Лев Пономарев продолжил серию публичных выступлений в столице в поддержку фигурантов уголовных дел "Сети" и "Нового величия". В начале мероприятия на Лубянской площади в Москве, заявленного как "народный сход" или просто "собрание", старейший российский активист получил несколько уважительных предостережений от сотрудников полиции, после чего акция началась.

На самом старте мероприятия говорить Пономареву активно стал мешать человек, в котором журналисты опознали Александра Петрунько из движения SERB, известного тем, что в 2017 году он безнаказанно плеснул в глаза политику Алексею Навальному зеленкой, разбавленной некоей едкой жидкостью, что едва не привело к слепоте.

"Цель акции - показать, что есть в Москве люди, которые обеспокоены ситуацией "Сети", которые считают, что в 21 веке сажать людей по обвинениям, полученным под пытками, это ненормально", - декларировал под камеры Пономарев.

Его поспешил перебить и перекричать оппонент Петрунько.

"Вы сами создаете беспорядки. Зачем вы это делаете? Натаскиваете молодежь на преступления. Человек лично сажает детей", - кричал провластный "засланец".

Столкнувшись с тотальным игнорированием и задав еще несколько безответных резких вопросов, активист SERB исчез из кадра.

В свою очередь, Пономарев подчеркнул, что пытки "не расследованы самым наглым образом", поскольку толком не опрошены пострадавшие от них.

По так называемому уголовному пензенскому делу "Сети" его фигурантам инкриминируется террористическая деятельность и попытка насильственного свержения власти. 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций, деятельность сообщества запрещена в РФ.