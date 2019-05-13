Рублевский будет координировать создание парка на Смоленке

Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский станет координатором проекта «Парк на Смоленке» со стороны Смольного, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов депутату Заксобрания Константину Чебыкины. Ответ временного градоначальника на свой запрос парламентарий выложил на личной странице «ВКонтакте».

Чебыкин просил Беглова назначить координатора, чтобы ускорить создание парка в устье реки Смоленки. При этом депутат в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что не верит в застройку этой территории, так как ее перевели в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования.

Напомним, вице-губернатор Эдуард Батанов допустил, что в устье Смоленки может возобновиться строительства апарт-отелей, а рядом с ними будет создан парк.

Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП, защищающие от застройки участки в устье Смоленки, в марте 2019 года. Однако работы по благоустройству парка до сих пор не начались, его территория огорожена забором. При этом группа активистов пытается через суд отменить действующее разрешение на строительство на этих участках.

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