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13 мая, 19:46

Василеостровцы встали в очередь за парк на Смоленке

фото ЗакС политика Василеостровцы встали в очередь за парк на Смоленке

Около 100 жители Васильевского острова вечером 13 мая приняли участие в флэшмобе против застройки устья реки Смоленки, где местные жители хотят видеть парк. Видеотрансляцию мероприятия вели представители команды Красимира Врански.

Участники флэшмоба на несколько минут взялись за руки рядом с забором, окружающим территорию предполагаемого парка. Акция стала реакцией василеостровцев на слова вице-губернатора Эдуарда Батанова, заявившего, что Смольный продолжает переговоры с застройщиком о сохранении за ним участков в устье реки Смоленки. При этом чиновник отметил, что рядом с коммерческой недвижимостью найдется место и для полноценного парка.

В марте врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон, переводящий участки в устье Смоленки в перечень зеленых насаждений общего пользования. Однако продолжает действовать ранее выданное разрешение на строительство апарт-отелей, а работы по благоустройству парка так и не начались.

В флэшмобе принял участие лидер фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Борис Вишневский.

«Вы получите не апарт-отель, а уши мертвого осла и дырку от бублика. Это я вам обещаю», - обратился к застройщику Вишневский во время видеотрансляции.

Муниципальный депутат МО №7 Нэлли Вавилина в свою очередь отметила, что скептически относится к назначению председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского куратором проекта «Парк на Смоленке».

«Рублевский не вызывает никакого доверия, после этой зимы», - отметила Вавилина.

Посмотреть на флэшмоб пришел замглавы администрации Василеостровского района Виталий Мартыненко. За порядком следили сотрудники полиции. Никаких претензий к организаторам у них не возникло.



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