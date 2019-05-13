"Метрострой" выплатил 1,6 млн рублей долгов сотрудникам за февраль и март

Субподрядчик, относящийся к организации "Метрострой", выплатил долги 54 сотрудникам за февраль и часть марта, которые в общей сложности составили 1,6 млн рублей. Представители прокуратуры, на которых ссылается ТАСС, утверждают, что это случилось после оказанного ими давления на подрядчика.

"Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения трудового законодательства ООО "СМУ-19 Метрострой". После принятия мер прокурорского реагирования организация погасила задолженность перед 54 сотрудниками в размере 1,6 млн рублей за этот период", - говорится в официальном заявлении.

Споры между Смольным и "Метростроем" разной степени ожесточенности тянутся больше года. Перед чемпионатом мира по футболу чиновников не устраивали качество и темпы работ, которые велись на станциях "Беговая" и "Новокрестовская", призванных сделать посещение футбольного стадиона на Крестовском острове более удобным для граждан. Позже возникли споры вокруг строительства южных станций Фрунзенского радиуса и выяснилось, что сотрудники "Метростроя" по ряду причин не получают зарплату вовремя. Через некоторое время эта проблема частично была решена. Администрация города даже грозилась отобрать у "Метростроя" монопольное право на возведение станций подземки, но вскоре смягчилась и позволила продолжить работы на "фиолетовой", "оранжевой" и новой, "коричневой" ветках метрополитена.