Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13 мая, 20:56

Протестующих против возведения храма екатеринбуржцев атаковали слезоточивым газом

фото ЗакС политика Протестующих против возведения храма екатеринбуржцев атаковали слезоточивым газом

Порядка 800 граждан Екатеринбурга, не согласных со строительством в центральном сквере храма святой Екатерины, опрокинули сетчатый забор и прорвались к закладному камню, сообщает "Новая газета".

Говорится о том, что активные действия сопровождались пением протестных песен из репертуара русского рока и что полиция, глядя на "прорыв", поначалу вела себя миролюбиво.

С наступлением темноты самые яростные активисты решили рядом с закладным камнем установить палатку и остаться в ней ночевать, уже всерьез опасаясь, что при таком раскладе их неминуемо разгонят силой.

Опасения отчасти начали подтверждаться: полицейских в форме стали сменять на посту представители хорошо известной местным жителям силовой структуры, за которой закрепилось прозвище "бойцы русской медной компании". Граждане ожидали задержания или насилие, и оправдалось последнее.

Появившиеся на месте сотрудники ОМОН применили против людей слезоточивый газ, как сообщил портал Ura.ru.

Отметим, что общественное возмущение, помимо самого факта возведения храма в сквере, вызвало также то, что идею не сочли нужным обсудить на каких-либо слушаниях и что общественным мнением на сей счет фактически никак не поинтересовались.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13 мая, 22:28    
Если меня полицейский ни за что ни про что огреет дубинкой, а я ему дам в ответ такой же дубинкой это будет самооборона или сопротивление власти?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
13 мая, 20:56 Протестующих против возведения храма екатеринбуржцев атаковали слезоточивым газом   1

13 мая, 20:21 "Метрострой" выплатил 1,6 млн рублей долгов сотрудникам за февраль и март

13 мая, 19:57 Вологодский губернатор пригрозил увольнением чиновникам, плохо убирающим мусор

13 мая, 19:46 Василеостровцы встали в очередь за парк на Смоленке

13 мая, 19:28 Рублевский будет координировать создание парка на Смоленке

13 мая, 19:20 На акции у стен здания ФСБ Лев Пономарев столкнулся с провокатором из SERB   4

13 мая, 18:59 Минсельхоз предложил ограничить ввоз импортного продовольствия   4

13 мая, 18:30 Банковский мост с грифонами отремонтируют в течение лета   1

13 мая, 18:26 Доход председателя комитета по градостроительству вырос на 26,7 млн рублей   5

13 мая, 17:58 В Петербурге - очередная волна массовых эвакуаций

13 мая, 17:35 Ганапольский: В России нормальный приговор суда подозрительнее ненормального   1

13 мая, 16:58 Экоактивисты добились ликвидации двух свалок в Красногвардейском районе

13 мая, 16:22 Лимонов улетел во Францию - митинговать вместе с "желтыми жилетами"   2

13 мая, 15:59 Парфенов раскрыл суть закона о "суверенном интернете"

13 мая, 15:20 Шишкина: Травля Резника - не петербургский стиль и почерк   12

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.