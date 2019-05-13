Александр Шуршев: Важно участвовать в выборах и показать Беглову его место

Начальник муниципальной кампании петербургского штаба Навального Александр Шуршев, жестко задержанный 1 мая и отсидевший в последствии 10 суток, поговорил с ЗАКС.Ру об испорченных праздниках, муниципальных спойлерах и переменах в штабе.

- Видео с вашим задержанием посмотрела вся страна. Человек в форме набрасывается сзади и валит вас на асфальт. Что происходило в тот момент?

- Мы в тот момент с Андреем Пивоваровым подошли к сотруднику полиции, который, как нам показалось, занимает какую-то руководящую должность. Он не был в оцеплении, он стоял на Невском проспекте и руководил. Мы пытались узнать, за что задерживают участников согласованного публичного мероприятия.

- Сколько человек к тому моменту задержали?

- Не знаю сколько, но задержания в это время уже были не точечные. Брали всех подряд. Невский проспект был практически расчищен от демонстрантов. Мы пытались выяснить, за что задерживают людей, потому что у нас было согласование и никто мероприятие не прекращал. С этим вопросом я подходил с самого начала, как только на Невском проспекте начали задерживать барабанщиков. Сначала спрашивал у уполномоченного представителя Смольного, но она предложила нам пообщаться с сотрудниками полиции. Полицейские отвечали нам, чтобы мы обращались в пресс-службу МВД. По-моему, и тот сотрудник, с которым я говорил в момент задержания, говорил то же самое.

- Вы узнали имя задержавшего вас полицейского?

- Имя его мне неизвестно. Знаю, что какие-то фамилии мелькали в протоколе [задержания], но тот человек, который меня положил на асфальт, с нами никуда не ездил. Когда нас привезли в 45 отдел полиции очень долго решали, кто в отношении нас должен составлять протокол, потому что там уже посмотрели видео задержания. Все понимали, что тот, кто будет фигурировать в протоколе, может потом понести ответственность.

- У вас есть желание наказать этого человека?

- Есть не только желание, есть алгоритм, по которому мы уже работаем. Еще в спецприемнике я написал заявление в Следственный комитет. На мой взгляд, это было нападение на меня, как организатора согласованного массового мероприятия. Мое заявление, кстати, не единственное. Было заявление о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия. Это тоже уголовная ответственность. Также мы готовим документы в ЕСПЧ по судебным делам, которые уже состоялись (большинство задержанных 1 мая получили по 20 тысяч рублей штрафа за нарушение правил проведения массовых мероприятий - прим. ЗАКС.Ру).

- Вы видели реакцию единороссов и представителей комитета по вопросам законности, которые говорили о провокации с вашей стороны и о том, что праздничную акцию превратили в политическую?

- Я успел с этим ознакомиться еще в отделе полиции. До 5 утра 2 мая я был еще на связи и мог это читать. Могу сказать, что мои праздники тоже были испорчены. У меня были другие планы на эти 10 дней. Судя по тому, что я прочитал в “Новой газете” пока сидел, Литейный проспект, по которому мы должны были идти, был наглухо перекрыт уже в тот момент, когда мы только свернули на Невский с Лиговского. Видимо, провокация готовилась заранее. Не знаю, зачем и кому это понадобилось, но участников шествия начали выдергивать еще на Лиговском проспекте. Я никогда не сталкивался с цензурой, которую устроили у рамок металлоискателей. Какие-то должностные лица самостоятельно принимали решения, какие плакаты пускать, а какие не пускать, не выдавая при этом никакие документы. Мы пытались спорить, показывали, что у нас в согласовании написано, что мы выходим, чтобы выразить общественное мнение в электоральной сфере. Нам ничего не отвечали. В Смольном, наверное, не очень понимают значение слов “электоральная сфера”.

- Последовавшая после 1 мая травля депутата ЗакСа Максима Резника в некоторых электронных СМИ тоже готовилась заранее?

- Это явно не связано с 1 мая. Так быстро это не подготовишь. Конечно, это месть за критику Александра Беглова, за судебный иск к нему. Наверное, это и попытка напугать других людей, которые критикуют Беглова. Ничем другим объяснить это я не могу. Очень возмущает эта травля, потому что непонятно, как на нее реагировать и как от нее защищаться. Это самое страшное.

- После первомайских событий многие стали говорить, что теперь точно нет смысла согласовывать массовые мероприятия со Смольным - все равно их участников задерживают. Что вы думаете по этому поводу?

- Мне кажется, мы должны делать все, чтобы участники публичного мероприятия были в безопасности. Власти вечно придумывают причины, по которым мы не можем собираться в центре города, но мы всегда пытаемся согласовывать наши мероприятия.

- Кто сейчас руководит петербургским штабом Алексея Навального?

- Сейчас идет муниципальная избирательная кампания, начальником которой являюсь я. Штаб пока работает на избирательную кампанию.

- То есть должности координатора у вас нет?

- Пока нет. Но [бывший координатор] Денис Михайлов продолжает работать в штабе и плотно занимается своей избирательной кампанией (Михайлов планирует выдвигаться в депутаты муниципального образования “Смольнинское” - прим. ЗАКС.Ру).

- Когда он ушел с должности координатора?

- В феврале.

- Алексей Навальный во время приезда в Петербург, говорил, что Денис будет заниматься профсоюзами.

- Да, профсоюзами и своей кампанией.

- Но пока новостей о ваших профсоюзах немного.

- У нас есть профсоюз врачей и профсоюз учителей. Они работают, но может быть эта работа не всегда так же видна и интересна, как митинг, на котором задерживают людей. Есть, например, серьезная история от профсоюза учителей, которой занимается Даниил Кен. В Выборгском районе воспитательницы детского сада борются за лучшие условия труда и зарплаты. Там же мы нашли нарушения при закупках питания для детей.

- Расследований у вашей команды в последнее время стало меньше.

- Просто сейчас мы больше сосредоточены на муниципальной кампании и локальных историях: подготовке кандидатов, их обучении, формировании команд. Это отнимает много времени, но расследованиями мы тоже занимаемся.

- Ходят слухи, что ваша команда сильно обновилась и в ней чуть ли не чистки прошли. Это так?

- Чисток никаких нет. Люди продолжают работать. Просто кто-то сосредотачивается на работе в округах, а не в штабе. У нас очень много людей планирует участвовать в муниципальных выборах, и бывает сложно совмещать это с работой в штабе.

- Новые люди, приехавшие из других городов, у вас действительно появились?

- Петербургский штаб разросся, это правда. И к нам действительно приехали люди, которые давно работали в штабах Навального в разных регионах. Но я бы не сказал, что их очень много.

- Они приехали специально, чтобы работать в штабе, или по своим личным причинам?

- Петербург - это приоритетный регион, в котором проходит большая избирательная кампания. Поэтому мы здесь собираем все возможные силы и ресурсы. Мы очень усилили некоторые направления работы, например, стали выпускать гораздо больше видео, чем полгода назад.

- Ваши кандидаты будут участвовать в выборах как самовыдвиженцы?

- Кандидатам мы рассказываем, как регистрироваться в порядке самовыдвижения: какие документы готовить, куда идти, сколько подписей собирать. Собирать нужно не так много подписей - от 10 до 46. Если человек живет в округе, то он может их собрать. Мы не заставляем людей идти самовыдвиженцами, но говорим, что это предпочтительнее.

- Есть партии, от которых вы не разрешите выдвигаться своим кандидатам?

- “Единая Россия” и их сателлиты - ЛДПР. Мы даже готовимся, что не все действующие депутаты “Единой России” пойдут от своей партии. У нас есть программа обучения, в которой мы говорим, из чего состоит избирательная кампания. Там мы этот момент затрагиваем.

- Будут и удобные власти кандидаты-новички, которые пойдут самовыдвиженцами. Вы готовы к тому, что они захотят пройти в советы с вашей помощью?

- Готовы. И уже сталкивались с такими людьми. Кто-то случайно говорил, что ходит в политическую школу при доме молодежи, кто-то постоянно участвовал в мероприятиях, которые организовывала связанная с “Единой Россией” организация. Мы общаемся с людьми, спрашиваем, почему они хотят выдвигаться от нас. Если в процессе знакомства что-то такое находится, то говорим: “Извините”.

- Но на устных собеседованиях проваливаются только очень плохие актеры. Неужели нет никаких других способов проверки?

- Конечно есть, но я не буду о них рассказывать. Собеседование - это только первый этап.

- Есть мнение, что самовыдвиженцам проще отказать в регистрации на этапе сборов подписей.

- Мнения есть разные. В 2009 году, когда я сам стал муниципальным депутатом, я шел самовыдвиженцем, хотя уже давно был членом партии “Яблоко”. Собрать 14 подписей - не такая большая проблема. Если избирательная комиссия захочет не допустить, она не допустит и выдвиженцев от партии. Мы все это проходили в 2014 году, когда не могли зарегистрироваться и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Есть целые муниципалитеты, если не сказать районы, где те или иные парламентские партии не смогли зарегистрировать своих кандидатов. В Московском районе, например, была история, когда все кандидаты от “Справедливой России” не были зарегистрированы. Партийное выдвижение - не гарантия.

- Сколько сейчас у вас потенциальных кандидатов?

- Через вводные лекции прошли 800 с лишним человек. Не знаю, все ли из них будут участвовать в выборах, все ли придут в избирательные комиссии. Это люди, которые дошли до нас и были одобрены. И люди продолжают записываться и приходить.

- Не так давно “Пиратская партия России” призвала демократическую оппозицию провести муниципальные праймериз по выдвижению общих кандидатов. Это осуществимо?

- Насколько я понимаю, то ли руководитель, то ли представитель этой “Пиратской партии” связан со смольнинской школой муниципальных депутатов (Один из основателей “Пиратской партии России” Павел Рассудов читал лекции в созданной при поддержке комитета по молодежной политике “Школе молодого политика” - прим. ЗАКС.Ру).

- Рассудов?

- Да, Рассудов. Поэтому не стал бы серьезно относиться к таким предложениям. Это предложение Смольного, вот пусть они среди своих кандидатов и устраивают праймериз.

- То есть эта партия может стать спойлером на муниципальных выборах?

- Не может быть, а я думаю, что так и есть. Никто ничего про эту партию не слышал на протяжении долгого времени. Неожиданно Рассудов всплывает в смольнинской школе и также неожиданно партия начинает участвовать в публичных мероприятиях, например, акции за честные выборы [24 марта], где было много их флагов. Эта активность, полагаю, тесно связана, с планами Смольного по захвату муниципалитетов.

- На губернаторских выборах вы будете придерживаться стратегии “умного голосования”. Кто, из уже заявивших о готовности участвовать оппозиционеров, сильнейший кандидат? Кого бы вы поддержали, если бы все они попали в бюллетень?

- Мы агитируем за второй тур. Это в Смольном думают, что они будут определять, кого допустить, а кого не допустить, и в какой фигурации Беглову удобнее победить. Мы в этой конструкции участвовать не собираемся. У нас призыв будет один: “За любого, кроме Беглова”. Все, кто не Беглов, наши кандидаты.

- То есть вы будете не призывать голосовать за сильнейшего альтернативного кандидата, а агитировать за явку на выборы?

- Важно в выборах участвовать и важно показать Беглову его место. Этим мы и будем заниматься. Если начинать рассуждать, кого мы будем поддерживать, то мы начнем играть по правилам, которые нам навязывает Смольный. Мы это уже видели пять лет назад. Сейчас, надеюсь, этого у властей не получится.

Беседовал Сергей Еремеев

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