Глава Свердловской области пригласил сторонников и противников строительства храма на переговоры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге провести переговоры.

В Instagram Куйвашев заявил, что его задача, как губернатора, – «добиться мира, спокойствия и понимания». «Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом», - написал Куйвашев.

Глава региона готов стать посредником в этих переговорах. Он попросил прийти к нему в резиденцию по пять представителей каждой стороны.

Накануне в Екатеринбурге столкнулись противники и сторонники строительства храма на месте сквера. Правоохранители остановили граждан, применив слезоточивый газ.