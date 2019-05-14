Координатора "Открытой России" в Пскове оставили под арестом до середины лета

Суд продлил срок домашнего ареста координатору «Открытой России» в Пскове Лии Милушкиной до 15 июля по обвинению в сбыте наркотиков, передает «МБХ медиа».

Дело Милушкиной и ее мужа Артема объединили в одно. Супругов обвиняют в совершении тяжкого преступления группой лиц. Лия Милушкина считает дело против них политическим заказом. Она заявила, что полицейские обещали подкинуть ее мужу наркотики, и ей мстят за огласку его жесткого задержания перед митингом 4 ноября 2018 года.

Милушкиных задержали 17 января. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.