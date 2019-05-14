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10:57

Координатора "Открытой России" в Пскове оставили под арестом до середины лета

фото ЗакС политика Координатора "Открытой России" в Пскове оставили под арестом до середины лета

Суд продлил срок домашнего ареста координатору «Открытой России» в Пскове Лии Милушкиной до 15 июля по обвинению в сбыте наркотиков, передает «МБХ медиа».

Дело Милушкиной и ее мужа Артема объединили в одно. Супругов обвиняют в совершении тяжкого преступления группой лиц. Лия Милушкина считает дело против них политическим заказом. Она заявила, что полицейские обещали подкинуть ее мужу наркотики, и ей мстят за огласку его жесткого задержания перед митингом 4 ноября 2018 года.

Милушкиных задержали 17 января. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.

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11:57   kirillvoronov   kirillvoronov1986880peys@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

11:05    
Всю русофобскую "Открытую Россию" надо закрыть на нарах до лета 2050 года!

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