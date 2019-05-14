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11:54

Беглов поздравил руководителя МДТ Льва Додина с юбилеем

фото ЗакС политика Беглов поздравил руководителя МДТ Льва Додина с юбилеем

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов поздравил художественного руководителя Академического Малого драматического театра – Театра Европы Льва Додина с юбилеем, сообщили в Смольном.

Додину исполнилось 75 лет. Беглов в поздравительной телеграмме отметил, что артист получил «широкое признание в России и Европе как один из ведущих театральных режиссеров наших дней». Постановки Додина на сцене МДТ всегда получают самые высокие оценки зрителей и профессионального сообщества, указал Беглов.

Додин, народный артист России, работает в МДТ с конца 1970-х годов. В 1983-м он стал художественным руководителем театра, а в 2002-м – его директором.

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