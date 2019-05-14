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Новости

14 мая, 12:29

В Петербурге возобновилось рассмотрение дела "Сети"

фото ЗакС политика В Петербурге возобновилось рассмотрение дела "Сети"

Во вторник, 14 мая, Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге возобновил рассмотрение дела Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России. Заседания по этому делу проходят на территории 224 гарнизонного военного суда.

Рассмотрение началось с часовой задержкой - в 12:00 вместо 11:00. При этом обвиняемые сказали, что их привезли в здание суда еще в 10 часов утра.

Ожидается, что в ходе заседания свидетельские показания даст еще один фигурант дела Игорь Шишкин, ранее заключивший сделку со следствием и получивший 3,5 года колонии. Его дело рассматривалось в особом порядке. Также 14 мая начнется рассмотрение по существу дел восьми пензенских фигурантов дела, в том числе предполагаемого организатора «Сети» Дмитрия Пчелинцева.

11 анархистов и антифашистов из Петербурга и Пензы ФСБ обвиняет в участии в региональных группах «террористического сообщества "Сеть"». Следствие утверждает, что они планировали устроить теракты, раскачав таким образом настроения в обществе.

В материалах дела есть информация о совместных тренировках обвиняемых, на которых они получали навыки выживания в лесу и учились стрелять с помощью макетов оружия. Юлий Бояршинов не отрицал, что участвовал в тренировках, но заявил, что терактов «Сеть» не планировала.

Ранее несколько фигурантов дела, в том числе Филинков и Бояршинов, говорили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками. О физическом воздействии силовиков заявил Илья Шакурский, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул страну и попросил политубежища в Финляндии. Следственные органы не стали расследовать факты применения пыток.

Сергей Еремеев

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