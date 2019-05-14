Куйбышевский районный суд признал незаконным разрешение на строительство в устье реки Смоленки, где местные жители хотят видеть парк. Решение принято на заседании 14 мая, сообщила ЗАКС.Ру представитель инициативной группы жителей Василеостровского района и муниципальный депутат МО №7 Нэлли Вавилина.

Иск к Службе государственного строительного надзора и экспертизы подали представители инициативной группы местных жителей Вавилина, Ирина Баханович и Сергей Кузин. По словам Вавилиной, суд прошел спокойно, на нем заслушали позиции всех сторон.

Активисты предполагают, что Госстройнадзор будет подавать апелляцию. Но местные жители уверены в своей твердой позиции, заявила Вавилина. Она рассказала, что теперь на очереди создание конкретного плана по благоустройству территории и создания парка на Смоленке.

Вавилина добавила, что правда изначально была на стороне инициативной группы. Просто её «никто не хотел слышать», в частности, вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, считает мундеп.

- Я хочу передать привет этому Батанову, который такой шаг вчера сделал – антинародный шаг, понимаете. Собственно говоря, я надеюсь, что его в отставку отправят. Человек молчал с 4 февраля. Не отвечал жителям, не принимал депутатов, нас не принимал. Мы хотели ему показать, что за ситуация складывается. И только после обращения в прокуратуру он, собственно говоря, соизволил что-то нам ответить, - рассказала Вавилина.

Напомним, 13 мая Батанов заявил, что территория в устье реки Смоленки всё ещё может достаться инвестору, несмотря на внесение земли в ЗНОП. Условием будет создание при отеле благоустроенного парка, уточнил вице-губернатор. По его мнению, тогда «территория заиграет».

Активисты выступили против заявления Батанова. Они провели 13 мая флэшмоб в устье Смоленки. Около 100 жителей Васильевского острова взялись за руки, стоя вдоль забора, который ограждает территорию предполагаемого парка.

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