На Удальцова составили протокол о нарушении запрета на митинги из-за беседы с журналистами

В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова составили протокол за нарушение административного надзора, сообщается в Twitter политика.

По словам Удальцова, протокол составлен по ч.1 ст.19.24 КоАП РФ (невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре). В ближайшее время документ направят в мировой судебный участок № 100, дата заседания пока неизвестна.

Политик указал, что нарушением административного надзора полицейские сочли его интервью журналистам, которое Удальцов давал 1 мая примерно в ста метрах от входа на протестную демонстрацию левых сил.

Трехлетний административный надзор на Удальцова наложил Симоновский суд в сентябре 2018 года. Случилось это после того, как оппозиционера дважды за 2017-2018 год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов – хотя у Удальцова есть непогашенная судимость.

Удальцов в 2014 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. В августе 2017-го он вышел на свободу.