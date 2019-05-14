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14 мая, 15:28

Амосов сравнил себя и Вишневского в роли потенциального губернатора

фото ЗакС политика Амосов сравнил себя и Вишневского в роли потенциального губернатора

Намеревающийся добиться регистрации на губернаторских выборах депутат петербургского парламента Михаил Амосов сравнил свою кандидатуру с кандидатурой конкурента по "демократическому лагерю" Бориса Вишневского

"Он талантливый журналист, очень ярко окрашенный, но меня пять раз избирали, и мне кажется, что у меня опыта больше с точки зрения возможности что-то предложить городу и управленческих наработок. Он более яркий человек, но с точки зрения управления я более сильная фигура", - заявил политик в эфире "Эха Москвы". 

Кроме того, Амосов настаивает на том, что более мягок, дальновиден и дипломатичен, и подчеркивает, что это не означает, будто бы он менее принципиален. 

Есть еще стилистические различия: в том месте, где Борис Лазаревич скажет, что это наглая ложь, я скажу, что это неточная информация. Если говорить о публицистике, то он стопроцентно прав, но если о политике, то нам же все равно всем в политическом сообществе потом работать. Я никогда не перехожу на личности. 

По словам Амосова, он готов отказаться от собственных губернаторских амбиций в пользу Оксаны Дмитриевой, но только при условии, если будет точно известно, что ее зарегистрируют. В целом же политик полагает, что сейчас не лучшее время для разговоров об этом, и просит не списывать его со счетов, иначе есть риск, что в бюллетене вообще ни одного оппозиционного кандидата может не оказаться. 

Отметим, что, помимо подписей муниципалов, для выдвижения Амосову ввиду того, что он больше не член "Яблока", необходимо собрать 77 тысяч подписей горожан в свою поддержку. Дмитриева последним обстоятельством пока не стеснена.



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15 мая, 1:41    
Амосов спойлер. - Не догоню, так хоть согреюсь.
Вишневскмй - хоть и неплохой писарчук-шаблонист, но нарцисс-самопиарщик, а по сути хитропопый жулик,  по которому плачет статья о злоупотреблении депутатскими полномочиями за наглый наезд на чиновников исполнительной власти с целью выбивания квартиры для мошенников молдаван, подлежащих депортации за нарушение ФЗ о миграции. Будь он честным и самостоятельным депутатом, то не пошел бы как дворовый песик  на поводке у коллеги алкашки, которую давно  подсадили на молдавское пойло эти мошенники. И никто не поверит, что  депутат Вишневский был абсолютно  бескорыстен.

14 мая, 20:34    
18:35 Отойди от зеркала и перестань говорить сам с собой!!!

14 мая, 18:35    
16.00
Неудачник по жизни, со 101 км пишешь? Ты хоть моешься и исподнее меняешь?

14 мая, 16:52    
Спойлеры... Кто ж их выберет губернатором?

14 мая, 16:00    
Всех упомянутых - за 101 километр

14 мая, 15:37    
Забавно. Но допускать на эти выборы будут в Кремле. Значит - Амосов, расхваливая себя, обращается к избирателю, т.е. к одному единственному избирателю.

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