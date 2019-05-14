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14 мая, 15:15

Горизбирком решил не передавать полномочия ИКМО «Гражданка» ТИКу

фото ЗакС политика Горизбирком решил не передавать полномочия ИКМО «Гражданка» ТИКу

Петербургский Горизбирком (ГИК) на заседании 14 мая решил не передавать полномочия избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) «Гражданка» территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член ГИКа Дмитрий Краснянский.

По его словам, муниципальный совет принял решение о передаче полномочий «криво».

- Они предложили нам принять не все полномочия ИКМО, а только частично. Только полномочия по выборам депутатов муниципального совета шестого созыва. Федеральный закон говорит о том, что либо передаются полномочия полностью, либо не передаются вообще, - пояснил Краснянский.

При этом ГИК согласился передать полномочия ИКМО «Поселок Солнечное» ТИКу №13. Там отданы полностью все компетенции, уточнил член городской комиссии.

Напомним, совет «Гражданки» решил передать полномочия ИКМО ТИКу в апреле. Депутаты приняли решение единогласно. Ранее другие полномочия ряда других ИКМО города перешли ТИКам. В частности, 23 апреля Горизбирком одобрил передачу полномочий ИКМО «Купчино» ТИКу №23.



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