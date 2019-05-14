В Петербурге снова эвакуируют школы

Петербург постигла очередная серия анонимных предупреждений о заминировании школ и - как следствие - эвакуации учебных заведений в четырех районах, сообщает ТАСС. Проблема коснулась Выборгского, Приморского, Красногвардейского и Невского районов.

Экстренные службы реагируют на подобные звонки и письма с угрозами практически каждую неделю, начиная как минимум с января. В основном речь идет об электронных письмах без подписи. Помимо школ, с начала года регулярно эвакуировали торговые центры, театры, больницы, главные городские музеи и даже Исаакиевский собор.

Накануне, 13 мая, сообщение о минировании различных учреждений сопроводилось информацией о том, что это дело рук запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", мстящей таким образом за гибель мусульман в сирийской войне.

По заявлению главы Совета безопасности Николая Патрушева, которое он сделал в марте, с начала 2019-го года установлены личности около 400 человек по всей стране, которые в течение этого периода сообщали о заложенных бомбах. Он заверил общественность в том, что уголовные дела в отношении злоумышленников ведутся и "не разваливаются".