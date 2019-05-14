Ройзман отказался грустить по поводу смерти Доренко

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман признался в своем видеоблоге в том, что не испытывает каких-либо сильных скорбных чувств по случаю недавней смерти знаменитого тележурналиста, "телекиллера" Сергея Доренко. Обычно транслирующий гуманизм, на сей раз бывший мэр Екатеринбурга был более чем сдержан в своих чувствах и не смог припомнить за покойным ничего особо лицеприятного.

"Ну хороший, громкий, зычный голос, ну владел словом, получал удовольствие от того, что говорил. Он мог говорить одно, мог говорить совершенно другое, а удовольствие, видимо, он получал одинаковое. Ему доводилось мочить многих людей, в частности, его нанимали, чтобы мочить меня, причем в очень трудное для меня время, и поэтому мне нечего сказать", - заявил политик.

Несмотря на то, что от прямого осуждения деятельности Доренко глава "Города без наркотиков" воздержался, свою позицию он обозначил максимально доходчиво.

Но когда кто-то скажет - "это был яркий, талантливый человек"... Ну яркий, но талантом своим можно по-разному распорядиться, можно его направить на служение людям, чтобы делать добро, а можно и наоборот... Ну что я тут скажу? Да ничего я не скажу. — Евгений Ройзман - о Сергее Доренко