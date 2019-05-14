Глава комитета по культуре Сухенко заработал 2,1 млн рублей за год

Доход главы комитета по культуре Константина Сухенко за 2018 год снизился на 400 тысяч рублей до 2,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 мая данные о доходах сотрудников ведомства.

Список собственности у Сухенко не изменился. Он также владеет автомобилем Chrysler Grand Voyager, долями в доме с земельным участком, долей в квартире и нежилым зданием. В пользовании у председателя комитета квартира и ещё одно нежилое помещение.

Супруга Сухенко в 2018 году заработала 867 тысяч рублей. В собственности жена председателя имеет долю в доме с земельным участком, квартиру и долю в нежилом помещении. Также она пользуется нежилым помещением и квартирой.

Заместитель главы ведомства Федор Болтин увеличил доход на 348 тысяч рублей до 3 млн рублей. Он владеет 1/3 долей в квартире на 78,5 кв.м. Другой собственности Болтина в документе не указано, хотя в прошлом году он имел ещё долю в квартире на 84,2 кв.м. Также у зампреда появился несовершеннолетний ребенок, который пользуется квартирой в 92,9 кв.м.

Доход другого заместителя председателя Александра Воронко стал больше на 581,9 тысяч рублей. Он составил 2,78 млн рублей. В собственности у зампреда две квартиры: одна на 44,8 кв.м находится в России, вторая на 43 кв.м – в Эстонии. В пользовании у Воронко ещё одна квартира на 45,55 кв.м (в России). Также заместитель главы комитета имеет машину Honda Civic. Данные по собственности за 2017 год аналогичны.

У третьего зампреда Елены Раздорской доход в 2018 году составил 1,8 млн рублей. Никаких изменений в собственности не произошло: Раздорская пользуется квартирой в 56 кв.м.

Резкое увеличение суммы в столбце «доходы» произошло у главного специалиста отдела культурно-исторического наследия Евгении Варламовой. В 2017 году ее доход составил 961 тысячу рублей, а в 2018 году – 5,24 млн рублей. Сейчас главный специалист пользуется квартирой в 49,8 кв.м, а годом ранее отчитывалась о 2/3 доли в квартире на 45,3 кв.м. В документе по доходам за 2018 год указано, что источником денег Варламовой является продажа квартиры, кредит, личные средства и деньги, полученные по договору дарения.

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