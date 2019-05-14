Зюганов и Дерипаска достигли мирового соглашения Пребывающие в юридическом споре с начала года бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов и предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска заключили мировое соглашение, сообщает "Интерфакс". "Мы со всем согласны, все подписали", - лаконично подтвердил факт договоренности юрист КПРФ. Конфликт начался с того, что в январе Дерипаска обратился в суд с иском в отношении Зюганова, поскольку бизнесмена задели слова последнего о том, что деятельность Дерипаски якобы является "преступлением против нашей страны и всей нашей безопасности". Владелец компании "РусАл" первоначально собирался отсудить у предводителя коммунистической партии 1 млн рублей. Он счел, что его деловая репутация, честь и достоинство были оскорблены. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен