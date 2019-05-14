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14 мая, 18:25

Архангельского активиста хотят крупно оштрафовать во второй раз за один и тот же митинг

фото ЗакС политика Архангельского активиста хотят крупно оштрафовать во второй раз за один и тот же митинг

Постоянный участник протестов в Архангельской области против возведения на территории региона мусорного полигона и завоза московских отходов Дмитрий Секушин повторно стал объектом интереса правоохранителей из-за своего участия в несанкционированной акции в Архангельске 7 апреля.

Ранее его оштрафовали за нарушение правил проведения уличного мероприятия на 200 тысяч рублей, напоминает паблик, посвященный этому протестному движению, "Поморье - не помойка!". Теперь ему почему-то припомнили тот же самый митинг и то, что, оказывается, его нарушение было повторным. Из этого следует, что Секушина могут "дополнительно" отштрафовать на сумму от 150 до 300 тысяч рублей или же назначить ему обязательные работы. Еще один вариант - административный арест сроком до 30 суток.

Ночевать активисту суждено в отделе полиции, а очередной суд над ним пройдет завтра, 15 мая.

Напомним, что "мусорные" протесты против строительства полигона близ станции Шиес достигли своего апогея 7 апреля, когда на запрещенную акцию в Архангельске вышло рекордное количество человек - свыше десятка тысяч. С того же дня началась "бессрочка". Гражданские активисты дежурят как на центральной площади Архангельска, так и у места строительства полигона, на границе с республикой Коми, где некие люди в форме периодически их разгоняют и избивают.

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