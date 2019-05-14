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14 мая, 18:39

Администрация Василеостровского района не представила данные о доходе главы района Ильина

фото ЗакС политика Администрация Василеостровского района не представила данные о доходе главы района Ильина

Администрация Василеостровского района опубликовала данные о доходах своих сотрудников за 2018 год. В них нет информации о руководителе администрации Эдуарде Ильине. Он занял должность в феврале 2019 года. До этого Ильин являлся заместителем главы Фрунзенского района.

А вот работающие в администрации с октября 2018 года заместители главы о своих доходах отчитались. Заместитель главы Василеостровского района Владлен Родионов заработал в 2018 году 1,48 млн рублей. Он имеет квартиру и машину Toyota RAV4. Доход супруги Родинова – 830 тысяч рублей. У нее также есть квартира в собственности. 

Ещё один «новый» заместитель руководителя Виталий Мартыненко заработал за 2018 год 1,3 млн рублей. Собственности у него нет, но он пользуется квартирой в 50,3 кв.м. У двоих несовершеннолетних детей Мартыненко в пользовании квартира на 176,3 кв.м. 

Первый заместитель главы администрации Галина Королева увеличила доход на 1 млн рублей. В 2018 году он составил 3,15 млн рублей. Владеет Королева автомобилем Volvo V40, дачным домом с земельным участком и двумя квартирами. Также заместитель пользуется ещё одной квартирой. В 2017 году в списке был ещё один садовый земельный участок площадью 633 кв.м.

Другая заместитель главы администрации Наталья Назарова увеличила доход до 1,7 млн рублей. Список собственности не изменился: Назарова владеет двумя квартирами.

Самый большой доход среди сотрудников администрации обнаружился у начальницы сектора социального развития отдела социальной защиты населения Олеси Будо – 9,4 млн рублей. Годом ранее ее доход составил 1,4 млн рублей. Причина резкого скачка указана в декларации – продажа квартиры. В 2017 году Будо владела квартирой площадью 85,2 кв.м и ¼ долей в квартире на 51,7 кв.м. Сейчас в собственности начальницы сектора указана квартира в 87,5 кв.м. и ¼ доля в квартире на 51,7 кв.м. 



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14 мая, 20:09    
Да они просто охерели......Особенно Королева Галина первый зам....зарабатывает на фальсификациях выборов и покупает квартиры и новые машины.....

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