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Новости

14 мая, 18:52

Удальцова оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство

фото ЗакС политика Удальцова оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство

Координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову назначили денежный штраф за нарушение административного надзора, проявленное, по мнению правоохранителей, в предоставлении комментариев журналистам 1 мая, а также в мелком хулиганстве. 

"Мне выписали штраф в размере 500 рублей. В протоколе указали, что я якобы участвовал в драке, размахивал руками", - цитирует политика ТАСС.

По словам Удальцова, полицейские пригрозили ему новым уголовным делом, которое якобы уже готовится в отношении него - за его регулярное непослушание и неисполнение наложенных на него судом обязательств.

До 2021 года лидеру "Левого фронта" запрещено покидать Москву и участвовать на ее территории в уличных акциях. Строгость наложенных на него обязательств связана с тем, что Удальцов в 2014 году получил реальный срок и отсидел в общей сложности 4,5 лет в колонии за организацию массовых беспорядков по так называемому "Болотному делу".

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15 мая, 10:09   Кащеев Анатолий Николаевич   kan-53@mail.ru
Никак не успакоится Удальшвили,хорошо хоть в фонтан не прыгнул

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