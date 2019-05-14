Борющиеся со строительством храма в Екатеринбурге вступили в стычку с полицией

В Екатеринбурге на второй день гражданских протестов против возведения храма святой Екатерины в центральном сквере города повторились столкновения активистов с правоохранителями, о чем пишет "Новая газета".

По последним данным, удалось задержать четверых демонстрантов.

Любопытно также, что 14 мая поступили сообщения о заминировании здания Екатеринбургской епархии, в связи с чем порядка 100 человек из него эвакуировали.

Накануне при аналогичных обстоятельствах сотрудники ОМОН распылили слезоточивый газ в целях усмирения протестующих, прорвавших забор и установивших палатку возле закладного камня будущей церкви. Ее обещают построить к 2023 году.