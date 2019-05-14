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Новости

14 мая, 20:22

Зафиксировавшего ругательство в адрес Путина ярославца оштрафовали на 30 тысяч рублей

фото ЗакС политика Зафиксировавшего ругательство в адрес Путина ярославца оштрафовали на 30 тысяч рублей

Жителя Ярославля, сфотографировавшего и обнародовавшего в социальных сетях ругательную надпись на стене здания МВД, которая касалась президента Владимира Путина, государство оштрафовало на 30 тысяч рублей. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы".

Первоначально из-за этого инцидента возбудили уголовное дело о вандализме.

Решение суда, по всей видимости, продиктовано вступившим в силу в конце марта законом, запрещающим оскорблять органы власти и транслировать оскорбления их кем-либо другим. Иными словами, нельзя ссылаться на кого-либо, кто оскорбляет власть, ибо достанется, вероятнее всего, ссылающемуся. За критику власти в "непристойной форме" россияне отныне рискуют тем, что могут оказаться за решеткой на 15 суток.

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14 мая, 22:24    
А что написали-то? Киньте ссылку на фото или на решение суда.
Как можно состав преступления определить не читая?

14 мая, 22:22    
А МВД не оштрафовали за то, что вовремя не закрасили?
Ждали, когда весь город ознакомится и сфотографирует?
С их стороны это тоже распространение информации, ведь здание у них в собственности.
Вероятно и камеры по всему периметру, а сделавшего надпись не нашли. Тут напрашивается вывод: либо кого-то покрывают, либо сами написали.

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