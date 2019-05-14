Зафиксировавшего ругательство в адрес Путина ярославца оштрафовали на 30 тысяч рублей

Жителя Ярославля, сфотографировавшего и обнародовавшего в социальных сетях ругательную надпись на стене здания МВД, которая касалась президента Владимира Путина, государство оштрафовало на 30 тысяч рублей. Об этом сообщила радиостанция "Эхо Москвы".

Первоначально из-за этого инцидента возбудили уголовное дело о вандализме.

Решение суда, по всей видимости, продиктовано вступившим в силу в конце марта законом, запрещающим оскорблять органы власти и транслировать оскорбления их кем-либо другим. Иными словами, нельзя ссылаться на кого-либо, кто оскорбляет власть, ибо достанется, вероятнее всего, ссылающемуся. За критику власти в "непристойной форме" россияне отныне рискуют тем, что могут оказаться за решеткой на 15 суток.