Константин Серов не стал публиковать сведения о своих доходах

Глава Фрунзенского района Константин Серов не представил на сайте Смольного сведения о своих доходах за 2018 год вместе с другими сотрудниками администрации. Отчеты районные чиновники опубликовали 14 мая.

Константин Серов возглавил Фрунзенский район 4 февраля 2019 года после отставки Валерия Сапожникова, уволенного врио губернатора Александром Бегловым за некачественную уборку улиц от снега. Весь 2018 год Серов являлся вице-губернатором Петербурга. Однако данных о своем доходе в правительстве за прошлый год чиновник не представил. В 2017 году Серов отчитывался о 2,7 млн рублей дохода, его супруга же в тот год заработала 7,1 млн рублей.

Из четверых заместителей Серова о своих доходах петербуржцам рассказали только двое: Ольга Сянова (1,5 млн рублей) и Анна Чеснокова (2,2 млн рублей). Валерий Белоцерковский и Юлия Фролова декларации не опубликовали. Они оба заняли свои посты в 2019 году после назначения нового главы района.

Не обнаружилось в отчете Фрунзенского района и сведений о доходе Эдуарда Ильина, трудившегося здесь заместителем главы при Сапожникове. Ильин в феврале был назначен главой Василеостровского района, но на новом месте сведений о своих доходах публиковать не стал, ведь в 2018 году он там не работал.

Также 14 мая о своих доходах отчитались чиновники Калининского района. Глава района Василий Пониделко заработал за 2018 год 2,2 млн рублей. В его собственности остались участок, дом и квартира, а также мотоцикл Harley-Davidson и прицеп. Его супруга отчиталась о 252 тысячах рублей годового дохода, квартире и автомобилях Mercedes-Benz Z SL 500 и Toyota Land Cruiser 200. В декларации у семьи Пониделко появился четвертый несовершеннолетний ребенок. Прежде чиновник отчитывался лишь о троих детях.

У Пониделко пятеро заместителей. Все они предоставили сведения о своих доходах. В среднем заместители главы Калининского района заработали за 2018 год от 1,5 до 2,2 млн рублей каждый.

Наибольший доход в отчете администрации указан у заместителя начальника отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Николая Ламанова - 11,2 млн рублей. В декларации отмечено, что чиновник за год продал трехкомнатную квартиру, приобрел двухкомнатную и взял ипотечный кредит.

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