Альбац: Бившие 1 мая людей в Петербурге ребятки должны были бы присесть

Рассуждая об общем, с ее точки зрения, творящемся в России полицейском беззаконии, главный редактор политического издания The New Times Евгения Альбац в качестве самого наглядного примера полицейского "беспредела" последнего времени привела разгон петербургского первомайского шествия.

"За то, как избивали людей на улицах Санкт-Петербурга, эти все ребятки должны бы были сесть как за хулиганство - ни за что брали людей и били. Но они не сядут ровно потому, что они инструменты власти. Авторитарная власть считает, что она имеет право бить людей ни за что", - представила свою версию произошедшего публицист в эфире "Эха Москвы".

По ее логике, власть больше всего боится самоорганизации людей в части насилия и играет "на опережение" не всегда симпатичными способами.

В ходе первомайского шествия на Лиговском и Невском проспектах, напомним, с демонстративной жестокостью полицейские и росгвардейцы задержали 69 активистов. Петербургский омбудсмен Александр Шишлов осудил действия правоохранителей, призвав провести общественное расследование содеянного и дать ему взвешенную оценку.