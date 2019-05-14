«Пензенское дело» вернулось в Петербург

После месяца перерыва 14 мая Московский окружной военный суд продолжил рассмотрение дела анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, петербургских обвиняемых по делу «Сети» (признана террористической организацией и запрещена в России). На этот раз были заслушаны показания Игоря Шишкина, третьего фигуранта, заключившего сделку со следствием и уже получившего особым порядком 3,5 года колонии общего режима.

34 гильзы

Судебное заседание назначили на 11 часов. Филинкова и Бояршинова привезли к 10, а слушателей и участников процесса пустили в зал 224 гарнизонного военного суда – московские судьи рассматривают дело на его территории – только в 12.

- На этот раз места хватит всем, - обрадовал слушателей судебный пристав, открывая дверь зала суда.

Пристав ошибся. Места не хватило судьям. Работники суда, видимо, забыли, что московская коллегия состоит из троих человек, и оставили для них только один стул. Председательствующий Роман Муранов объявил перерыв, который продлился минут пять.

Вскоре после возобновления процесса вышла еще одна накладка. В зал суда привели свидетеля – уже осужденного за участие в «террористическом сообществе «Сеть» Игоря Шишкина. Улыбавшийся Шишкин в сопровождении конвойного занял место за трибуной, но допроса не состоялось. Оказалось, что его адвоката Дмитрия Динзе вызвали в суд к 13-00. Свидетеля увели назад. Как позже сообщил ЗАКС.Ру защитник Филинкова Виталий Черкасов, ожидалось, что на заседании выступят и другие свидетели: коллеги по работе его подзащитного. Но они в суд не пришли.

До прихода адвоката Динзе представитель стороны обвинения Екатерина Качурина зачитала некоторые материалы дела. Она перечислила вещи, которые были найдены в рюкзаке Юлия Бояршинова в момент задержания: радиостанция, GPS-навигатор, банка с порошкообразным веществом, скрутка проводов и 34 стреляные гильзы разных калибров. Гильзы судью Муранова особенно заинтересовали.

Председательствующий спросил у обвиняемого, зачем они ему понадобились. Бояршинов ответил, что когда-то взял их со стрельбищ в качестве сувенира, а в день задержания понес выкидывать.

Далее прокурор зачитала подготовленную оперативным сотрудником ФСБ Константином Бондаревым справку о съезде «Сети», который прошел в Петербурге не позднее февраля 2017 года. Оперативник указал, что протокол съезда был обнаружен на компьютерах фигурантов из города Пенза. В справке говорится о структуре и планах организации, в частности, о действиях ее участников в случае, если в России начнутся массовые народные волнения, как во время украинского Майдана.

Адвокат Черкасов обратил внимание суда на то, что Филинков неоднократно обвинял Бондарева в пытках и истязаниях и просил отстранить его от участия в деле.

- Я полагаю, стороной защиты будет подготовлено письменное ходатайство о признании всех оперативных документов, полученных оперативным сотрудником Бондаревым, недопустимыми доказательствами. В том числе и данных справок об изучении протоколов съезда «Сети», - заявил Черкасов.

- То есть вы полагаете, что данная справка не отражает смысл и содержание протоколов? - уточнил судья Муранов.

- Да, она интерпретирована сотрудником, который исходил из личных соображений, полагая, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело о должностном преступлении, - ответил адвокат.

Он также отметил, что оперативник ссылается на так называемый «Свод» - документ, который обвинение представляет как программный документ «Сети». По мнению адвоката, даже структура «Свода» этого не подтверждает.

«Почему вы стали прокурором?»

К часу дня пришел адвокат Динзе. Он занял место между Черкасовым и защитниками Бояршинова Ольгой Кривонос и Алексеем Царевым. Вскоре судья объявил двадцатиминутный перерыв, после которого в зал снова завели свидетеля Шишкина. Оглядев слушателей, Шишкин повернулся к обвиняемым и улыбнулся. Филинков улыбнулся в ответ.

Председательствующий Муранов поинтересовался у участников процесса, доверяют ли они свидетелю. Филинков ответил, что у Шишкина есть основания для оговора.

- Человек, подписавший досудебное соглашение, вынужден держать себя в рамках. Если он клеветал до этого, то он может клеветать и сейчас, - объяснил Филинков.

Шишкина задержали в конце январе 2018 года, вскоре после Филинкова и Бояршинова. Навещавшие его в СИЗО сотрудники ОНК зафиксировали травмы на теле арестанта. Однако сам он после длительного допроса заключил сделку со следствием и объяснил, что получил травмы на тренировке. Его дело было выделено в отдельное производство. 17 января 2019 года первым из всех 11 фигурантов Шишкин получил срок. Московский окружной военный суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Свидетель рассказал, что с Филинковым их познакомила супруга последнего Александра Аксенова в начале 2016 года. До ареста они виделись всего пару раз. Даже в рамках деятельности «Сети» они не пересекались: состояли в разных ячейках и никогда не встречались на совместных тренировках. Бояршинова Шишкин знал дольше, но, по его словам, тоже поверхностно. Ближе они познакомились, когда начали тренироваться в ячейке «Иордан».

- Согласны были с вашим задержанием? – спросил у Шишкина прокурор.

- Сначала - нет, потом – да, - многозначительно ответил свидетель.

- В связи с чем вы начали разделять анархистские взгляды? Почему начали увлекаться этой идеологией? – продолжала обвинитель.

- А почему вы стали прокурором? - удивленно ответил свидетель.

В зале засмеялись. Прокурор попросила Шишкина не отвечать вопросом на вопрос.

- Хорошо, - ответил свидетель. – Потому что.

- Потому что почему?

- Потому что мне было это интересно.

Вскоре допрос подошел ближе к сути рассматриваемого дела.

- В каком вы анархическом сообществе состояли?– задала вопрос прокурор.

- А какие они бывают? – переспросил Шишкин.

- Хорошо, давайте так. Межрегиональное террористическое сообщество «Сеть» вам знакомо?

- Да.

- Когда вы узнали о существовании этой «Сети» и от кого?

Дискуссионный «Свод»

Шишкин объяснил, что летом 2016 года он вместе с Бояршиновым и другими знакомыми участвовал в тренировочном сборе в лесу на территории Ленобласти. Это была не первая их совместная тренировка. Позже Шишкин уточнил, что Бояршинов делился с единомышленниками знаниями по военной подготовке, которые получил в клубе «Партизан». Это легальный клуб, он действует до сих пор и проводит что-то вроде курса молодого бойца. Петербуржцы проводили тренировки с макетами автоматов и страйкбольным оружием.

Летом 2016 года на сбор приехали жители Пензы, которые тоже тренировались в своем регионе и предложили объединить усилия. Пензенцы, по словам Шишкина, называли свой проект «Сетью». Свидетель указал, что основателя и идеолога «Сети» нет среди обвиняемых. В материалах дела он представлен под именем Тимофей. Шишкин пояснил суду, что сам с ним никогда не встречался.

- Я не могу сказать, что у всех была какая-то общая цель. Мы все обсуждали политику. Кто-то готовился к радикальным сценариям, но это было на уровне дискуссий. Не было такого: приказ свергнуть правительство, - продолжил Шишкин.

По его словам, на сборах обсуждалось, что в России могут произойти события, как на Украине, где «власть захватили непонятные круги, в том числе нацистские».

В материалах дела говорится, что у членов ячеек «Сети» были распределены роли: радист, тактик, стрелок и так далее. Шишкин был медиком. Он объяснил суду, что распределение ролей было условным и делалось, чтобы люди в ячейках овладевали новыми знаниями и делились ими с остальными. Кроме того, связисты из разных ячеек, по его словам, поддерживали контакт друг с другом.

Со «Сводом» Шишкин, по его словам, ознакомился бегло. На одном из предыдущих заседаний то же самое о себе сказал обвиняемый Бояршинов. Шишкин назвал предполагаемый программный документ «набросанными тезисами», которые на одном из совместных сборов показали активисты из Пензы. Свидетель отметил, что тезисы вызвали много вопросов, в том числе и среди петербуржцев, которые хоть и приняли идею с распределением ролей, но дискутировали из-за политических моментов «Свода».

- Кто-либо из членов «Сети» призывал к насильственной смене строя? – спросила прокурор.

- Что значит «призывал»? – уточнил свидетель.

- Значит, какие-то действия необходимо совершить, отработать какие-то навыки.

- В процессе дискуссии люди высказывали периодически какие-то тезисы.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов спросил у свидетеля, обсуждали ли участники «Сети» убийства людей.

- Насколько я помню, нет. Это дико, - ответил Шишкин.

- Как вы к этому относитесь? – продолжил Черкасов.

- Отрицательно.

- А вы бы смогли…

- Вопрос снимается, - перебил адвоката судья Муранов.

Далее судья снял вопросы Черкасова об обстоятельствах задержания Шишкина, в том числе о соответствии даты его фактического задержания дате, указанной в протоколе, и месте задержания.

После Черкасова слово передали Филинкову.

- Привет, - поздоровался он с Шишкиным.

- Здравствуйте, Виктор Сергеевич, - ответил, улыбаясь, свидетель.

- Что ты можешь пояснить про пытки?

- Какие пытки? – отреагировал Шишкин.

- Применяемые к вам.

Судья снял и этот вопрос.

- Писали ли тебе разные люди о том, что задержан Юлий Николаевич, я или кто-то из Пензы? В каких-либо мессенджерах, - задал еще одни вопрос Филинков.

- Писали мне разные люди в двадцатых числах января.

- Считая себя участником террористического сообщества, почему ты не сдался полиции? – продолжил обвиняемый.

- Снимается вопрос. Это его личное дело, - парировал судья.

Филинков спросил, зачем Шишкину понадобились совместные тренировки с Бояршиновым и Аксеновой, будущей супругой Филинкова. Свидетель объяснил, что он хотел овладеть дополнительными навыками: промышленным альпинизмом, оказанием первой медицинской помощи, умением обращаться с оружием.

- С чем была связана необходимость овладения навыками первой медицинской помощи? – уточнил Филинков.

- Большинство из нас так или иначе занимались гражданским активизмом или сталкивались с нацистами. Постоянно были контакты физические, часто были травмы, - последовал ответ.

«Блестящее расследование»

В конце заседания адвокат Черкасов снова вернулся к теме обстоятельств задержания Шишкина. Он ходатайствовал об оглашении отказа в возбуждении уголовного дела по поводу возможного физического воздействия на Шишкина.

- К вам применялись методы воздействия силовые, пытки? Вы добровольно давали показания? – спросил у свидетеля судья.

- Военный следователь провел блестящее расследование, которое показало, что ни к кому ничего не применялось, - ухмыляясь, ответил Шишкин.

Слово взял адвокат Динзе. Он заявил, что ни он, ни его подзащитный не просили возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, а заявление подали люди из ОНК, которые в процессе не участвуют.

Тогда Черкасов попросил огласить протокол первого опроса Шишкина, который длился 25 часов с пятью перерывами. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Параллельно с петербургским заседанием 14 мая в Пензе стартовало рассмотрение дел восьми местных фигурантов. Все они, как передало ТАСС, не признали вину в участии или организации террористического общества.

По словам судьи Муранова, на следующих двух заседаниях Московского окружного военного суда будет налажена видеосвязь с Пензой. Показания дадут сначала свидетели, а потом пензенские обвиняемые по делу «Сети».

Сергей Еремеев

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