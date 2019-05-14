У Гостиного двора прошли пикеты против Беглова

На Невском проспекте у Гостиного двора вечером 14 мая активисты организовали собрание «Петербург без Беглова». О планируемой акции сообщало движение «Бессрочный протест», на месте организатором выступил активист арт-группы «Свободная Русь» Вадим Казак.

Он развернул плакат-книжку, на страницах была критика действующей власти и «Единой России». Казак призвал все политические организации и движения объединиться против «единороссов».

- Мы на стороне закона, а они беззаконники. Мы должны объединиться, чтобы беззакония больше не было. Поэтому я призываю вас всех и всех, кто с вами дружит, с кем вы общаетесь. Четыре месяца у нас есть для подготовки, - выступил активист.

С одиночными пикетами выступили представители «Левого фронта», движения «Бездомный дольщик», «Русского социалистического движения» и член партии КПРФ. Поддержать пикетирующих пришли члены «Объединения перевозчиков России».

Представитель коммунистической партии Александр Тонконогов вышел с небольшим плакатом с призывом помнить 1 мая и голосовать за любого кандидата в губернаторы Петербурга, кроме временно исполняющего обязанности главы города Александра Беглова. Тонконогов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру уточнил, что пришел на акцию по личной, а не партийной инициативе.

Напомним, во время шествия 1 мая колонна КПРФ прошла по Невскому проспекту без происшествий. Последняя же колонна – объединенных демократических сил – не смогла завершить свое шествие. Полиция разогнала согласованное мероприятие и задержала более 60 человек.

На акции 14 мая задержаний не было. Сотрудники полиции дежурили на месте и проверяли документы у каждого, кто выходил на одиночный пикет. Самым активным среди сотрудников правопорядка был «господин полицейский» Руслан Сентемов. С последним пикетирующим, представителем «Русского социалистического движения» Владимиром Бабичем Сентемов даже вступил в дискуссию.

- Полиция, вы же работники… - начал активист.

- Мы служащие, - возразил Сентемов.

- Вы служащие, вы живете в нашей стране, вы видите этот беспредел, и вы поддерживаете этот беспредел. Почему вы поддерживаете?

- Послушайте, мы сотрудники полиции, мы не можем комментировать, - ответил страж порядка.

Он напомнил, что активисту никто не мешает проводить акцию, пока она проходит в рамках закона. Также «господин полицейский» попросил Бабича не провоцировать его коллег.

- Я прошу вас не склонять сотрудников полиции к обсуждению действующей власти. Если вы хотите поговорить, то вот оппонентов у вас очень много, - указал Сентемов на собравшихся вокруг.

Всего с плакатами 14 мая на Невский проспект вышло семь человек. Все они призывали добиться второго тура губернаторских выборов и голосовать за любого кандидата, кроме Беглова.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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