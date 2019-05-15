В Екатеринбурге задержали 23 противников строительства храма

В результате массовых стычек с полицией минувшим вечером, 14 мая, в отделы полиции были доставлены 23 екатеринбуржца, выступающие против возведения храма в городском сквере в центре города, извещает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства общественной безопасности Свердловской области.

По данным ведомства, задержаны были только граждане, наиболее активно выражавшие свое негодование. Акция, напомнили в министерстве, санкционирована властями не была.

Из-за того, что манифест перерос из мирной формы в стадию активного несогласия, ранее в СМИ появилась информация, что по отношению к противникам строительства храма силовики и представители ЧОП стали проявлять агрессию, например, распыляли слезоточивый газ. Одного демонстранта доставили в больницу с переломом ребра, двоих других - с ушибами.

Храм в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге обещают возвести к 2023 году.