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15 мая, 10:15

Несмотря на ухудшение здоровья, депутат Резник пришел на заседание ЗакСа

фото ЗакС политика Несмотря на ухудшение здоровья, депутат Резник пришел на заседание ЗакСа

Петербургский парламентарий Максим Резник, переживший не так давно сердечный приступ ввиду развернувшейся против него кампании в СМИ, пришел на пленарное заседание Заксобрания.

Сегодня, 15 мая, напомним, в городском парламенте выступает с ежегодным докладом о работе правительства Северной столицы врио губернатора Александр Беглов. В связи с этим в ЗакСе ужесточили критерии аккредитации журналистов.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, перед Мариинским дворцом оцепили территорию и пригнали автозак ОМОН.

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Добавим, ужесточившиеся нападки на депутата появились сразу после того, как он вступил в публичный конфликт с Бегловым. В январе 2018 года врио градоначальника приписал Резнику слова о сдаче Ленинграда фашистам, в ответ на это депутат подал в суд, который, однако, на его сторону не встал. В поддержку Резника высказываются петербургские политики, лидер петербургской "Справедливой России" Марина Шишкина пообещала поднять вопрос на пленуме Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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15 мая, 12:18    
11:31 Вы давно не были в Мариинском дворце. Там уже много лет в буфете нет ничего спиртного.

15 мая, 11:43    
Не люблю Резника, но тут реально уже перебор....

15 мая, 11:31    
В буфете ЗАКС с утра похмелился  коньяком, как всегда?

15 мая, 11:01    
10:25, К сожалению, Вам записываться ко врачу бесполезно, поскольку совесть врачебными методами не приобретается, да и в поварской лавке ее продать можно а купить - нет. Но у Кудияра разбойника (который много душ погубил) совесть Господь пробудил, на такое чудо и Вам остается надеяться.

15 мая, 10:25    
Ухудшилось? Срочно госпитализировать Резника в наркодиспансер! Спасать столь нужного для страны политика, попавшего в смертельно опасную зависимость от наркотиков!

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