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15 мая, 10:23

ЗакС одобрил увеличение избирательных фондов кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика ЗакС одобрил увеличение избирательных фондов кандидатов в мундепы

Максимально возможный избирательный фонд кандидата в муниципальные депутаты увеличат в 50 раз - с 20 тысяч до 1 миллиона рублей. Соответствующую поправку в закон о выборах депутатов органов местного самоуправления петербургские парламентарии приняли 15 мая.

С предложением об увеличении избирательного фонда выступила фракция “Единая Россия”. Они же предложили изменить размер средств, которые разрешается жертвовать на муниципальную кампанию. Гражданам разрешат жертвовать кандидатам максимум не 3 тысячи рублей, как сейчас, а 50 тысяч, юрлица смогут перечислять до 100 тысяч вместо 7 тысяч рублей. Максимальную сумму взноса самого избирателя предлагается увеличить в 50 раз - с 10 тысяч до 500 тысяч рублей. Партиям разрешат перечислять в избирательные фонды своих выдвиженцев до 1 млн рублей. Это в 100 раз больше существующей нормы. 

Напомним, ранее в беседе с ЗАКС.Ру предложенные изменения поддержали в том числе и оппозиционные кандидаты в мундепы.

Сергей Еремеев

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