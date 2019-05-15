Житель Вологодской области получил протокол об оскорблении власти за запись о сказочном президенте

На проживающего в Вологодской области местного жителя Юрия Шадрина составили административный протокол об оскорблении власти за публикацию "ВКонтакте" статуса "Путин ******* [нецензурно] не сказочный, а реальный", поделился юрист правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам друзей Шадрина, вручив мужчине соответствующий протокол, полицейские якобы отомстили ему таким образом за организацию в июле 2018 года митинга против пенсионного возраста в селе Верховажье. Тогда на мероприятие вышли 300 человек.

Напомним, 24 апреля стало известно о первом случае наказания россиянина за неуважение к власти. Житель Новгородской области сделал в соцсети "ВКонтакте" запись со словами "Путин - сказочный [нецензурно]". Судебное решение вызвало широкий резонанс и вдохновило пользователей интернета на публикацию множества постов, в которых обыгрывался эпитет "сказочный".